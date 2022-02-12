Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes, tahliye edilmişti! Detaylar ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı İsmail Kartala direndi, hastaneye götürüldüGiresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Giresunda Fenerbahçeden geri dönüşGiresun'da Fenerbahçe'den geri dönüş! #Giresunspor
Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı Zehir zemberek açıklama...Tüm umutlar bu görüşmeye bağlanmıştı! Zehir zemberek açıklama...#RUSYA
Galatasarayın 11i belli oldu Gomis geri döndüGalatasaray'ın 11'i belli oldu! Gomis geri döndü#Galatasaray
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...#Harvard Üniversitesi
Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'#Koronavirüs
Ukrayna kriziyle fiyatlar fırladı Altın için kritik 4 cepheUkrayna kriziyle fiyatlar fırladı! Altın için kritik 4 cephe#Altın Fiyatları
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERGündem Haberleri

Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes, tahliye edilmişti! Detaylar ortaya çıktı

#Bursa#Gasp#Cinayet
Tornavidalı gaspçıyı öldüren Enes, tahliye edilmişti Detaylar ortaya çıktı

Bursa'da kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını öne sürdüğü Erkan Aysu'yu (31) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Enes Kör (21), 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, tahliye edildi. Kör'ün tahliyesinde, ölen Aysu’nun elinde bulunan tornavida, belindeki çakmak gazı ile yanında bulunan uyuşturucunun yanı sıra olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar’ın ifadesinin etkili olduğu belirtildi. Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, boş zamanlarında aile bütçesine katkı sağlamak için deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti. 'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör ise çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı. Savcılık soruşturması sonunda Enes Kör hakkında, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 'müebbet hapis ezası' istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Enes Kör’ün ailesinin, avukatı aracılığıyla tutukluğa itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra Enes Kör’ün tahliyesine karar verdi.

İlgili Haber

Gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes, tahliye edildiGaspçıyı öldüren üniversiteli Enes, tahliye edildiHaberi görüntüle

GÖRGÜ TANIĞININ İFADESİ ETKİLİ OLDU

Mahkeme heyetinin tahliye kararı vermesinde, olayın görgü tanığı olan Güzide Aybar'ın verdiği, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek ve bir alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses ‘imdat’ diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamış, bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırdığını gördüm. Ancak elinde bir şey görmedim. Bu arada, Enes sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Ben onları izlediğim sırada Enes, karşısındaki kişiyi itekledi. Bu sırada şahsın Enes olduğunu anladım. Sonra telefonu alıp polisi aramak için içeriye girdim. Geri döndüğümde, Enes'in ‘Aman Allah'ım’ sesini duydum. Elleri havada idi. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Komşum olan Enes aşağıya doğru giderken, şahsın Enes'in arkasından (kardeş bir dakika baksana) diye seslendiğini duymuş" şeklindeki ifadesinin etkili olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Mahkeme heyetinin bu kararı verirken, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, ölen Erkan Aysu'nun elinde tornavida olması, cebinde çakmak gazı ile yanında, alüminyum folyoya sarılı olan bir miktar uyuşturucunun çıkmasını da dikkate aldığı belirtildi.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının, Enes Kör'ün tahliyesine itiraz ettiği, bu itirazın ise bir üst mahkeme olan 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde incelendiği belirtildi.

‘DAVANIN TAKİPCİSİ OLACAĞIZ’

Erkan Aysu'nun kardeşi Ramazan Aysu, ağabeyinin yüz kızartıcı olmayan iki ayrı suçtan kaydının bulunduğunu belirterek, "Ağabeyimi öldüren kişi toplumda, 'melek' gibi anlatılıyor. Yargılama sonunda o kişinin ne kadar soğukkanlı katil olduğu ortaya çıkacaktır. Sanığın tahliye edilmesi bizi çok üzdü. Adaleti, mahkeme mi yoksa sosyal medyamı tecelli edecek. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Gasp#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası