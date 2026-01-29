Töreniz de berdeliniz de batsın

Haberin Devamı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Sinan Yeşil (20) ile Berivan Yeşil (20) evlenmeye karar verdi. Sinan Yeşil, babası Bekir Yeşil (43) ile birlikte kız istemek için Berivan’ın evine gitti. Evliliğe onay vermeyen kızın babası Mehmet Nuri E. ve annesi Hacer E., Yeşil ailesini evden gönderdi. Bunun üzerine kaçmaya karar veren Sinan ile Berivan, 30 Aralık’ta başka bir kente giderek nikâh kıydı. Durumu fark eden Mehmet Nuri E. ve Hacer E. ise ‘berdel’ isteyerek, Yeşil ailesinden bir kızı kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedi. Bekir Yeşil bu talebi kabul etmeyince iki aile arasında husumet başladı.

AİLEDEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çiftçi Bekir Yeşil, 12 Ocak’ta diğer oğlu Muhammet Yeşil’i (16) yanına alarak tarlalarına bakmak için hafif ticari aracına yöneldi. Bu sırada sokakta pusuda bekleyen Berivan Yeşil’in ağabeyi Ali E. (21), Bekir ile Muhammet Yeşil’e otomatik tabancayla ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Yeşil hayatını kaybetti. Bekir Yeşil ise yaralandı.

‘Töre saikiyle’ işlenen cinayeti azmettirdiği öne sürülen Mehmet Nuri E., eşi Hacer E., ağabeyi Ergün E. ile yeğenleri Mesut E. ve Ferhat E., polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden şüphelilerden Ferhat E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 kişi tutuklandı.

‘DRON UÇURUP BİZİ GÖZETLİYORLAR’

Hastaneden taburcu olan Bekir Yeşil, “Gençler birbirini seviyordu. Kızı defalarca istedik, vermediler. Bunun üzerine kaçıp evlendiler. Bunlar da bizi töreye kurban etti. ‘Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz’ dediler. Hayati tehlikemiz hâlâ devam ediyor. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış. Evimizin üzerinde dron uçurup bizi gözetliyorlar. Bir suikast daha mı olacak diye düşünüyorum. Çaresiz durumdayız, devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

‘BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK’

- Eşiyle kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise “Beni 5 kez istemeye geldiler ancak ailem müsaade vermedi. Hatta üzerine ‘Sen kabul edersen, bu aileyi yok edeceğiz’ dediler. Birbirimizi seviyorduk, vazgeçmedim. Ben zorla kaçırılmadım. Severek evlendim. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Yaklaşık 8 aydır birlikteydik ve ailem de bir şey dememişti. İş ciddiye binince böyle yaptılar. Eşimi evimizin yakınında görünce babam, ağabeyime ‘Bir daha görürsen, kafasına sık’ demiş. Kaçtıktan sonra görümcem ile berdel yapmak istediler. O da istemeyince, konu buraya geldi. Kaçtıktan bir gün sonra amcamın evinde toplanıp aileyi yok etmeye karar vermişler” ifadelerini kullandı.

