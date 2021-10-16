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Töreniz batsın: Geride acılı bir eş ve 7 çocuğu kaldı

#Kamuran Tün#Töre#Cinayet
Töreniz batsın: Geride acılı bir eş ve 7 çocuğu kaldı

Facebook’tan tuzak kurularak öldürülen Kamuran Tün’ün cenazesi Şırnak’ta toprağa verildi. Töre nedeniyle işlenen cinayetten geriye, Kamuran Tün’ün eşi ve 7 çocuğunun cenaze evinde çekilen bu çaresiz fotoğrafı kaldı. Kamuran Tün’ün kardeşi Nurettin Tün, “Bu töre cinayetleri artık bitsin. Arkada 7 yetim çocuk bıraktılar, bunların vebali kimin boynuna” dedi.

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Kamuran Tün (42), İstanbul Kadıköy’de sokak artasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayeti işleyen Murat Tumuçin, Kamuran Tün’ü annesini 20 yıl önce, kendisi daha çocukken, kaçırdığı için öldürdüğünü söylemiş ve “Babam insan içine çıkamıyordu.

Kamuran’ı Facebook’tan bulup kadın gibi konuştum. Yerini de öyle buldum” diyerek ifade vermişti. Murat Tumuçin ile babası Hacı Tumuçin cinayetin ardından tutuklanırken, o gün yanlarında olan Selçuk Başboğa ile Duygu Hilal Asker ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Kadıköydeki töre cinayetinde yeni görüntüler

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‘20 SENE KİNLE BESLEMİŞLER’

Kamuran Tün’ün cenazesi, önceki gün ailesi tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Şırnak’a götürüldü ve toprağa verildi. Kamuran Tün’den geriye eşi Gurbet ve çocukları Çakır, Rümeysa, Mert, Hümeyra, Nazsenem, Sümeyra ve Mekkenur kaldı.

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Kamuran Tün’ün kardeşi Nurettin Tün, “Kardeşim 4 kişi tarafından planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Namus cinayeti süsü veriliyor ama öyle bir şey yok. 20 sene önce kardeşim bekârdı, kadın evliydi, çocuk sahibiydi. Bir yanlış anlaşılma olmuştu, konu kapandı. Bu çocuğu 20 sene kinle besleyerek kimler bu hale getirdi. Bunun sebebi babası, ailesidir. Bu çocuğu nasıl bir nefretle büyüttüler. Bu töre cinayetleri artık bitsin. Arkada 7 yetim çocuk bıraktılar, bunların vebali kimin boynuna” dedi.

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#Kamuran Tün#Töre#Cinayet

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