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Haber Giriş: 31.03.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Tören Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Tören Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Değişik eş anlamlıları bulunan tören kelimesi Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasında bulunuyor. Her ne kadar kendisine yakın anlamları olsa dahi tören ilk sırada yer almaktadır. Tabii pek çok kişi bu kelimenin eş anlamlılarını öğrenmeyi arzu ediyor. Peki, tören kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre dönen kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilgiler.

Osmanlıca kökenli olarak Türkiye'de hala kullanılan tören kelimesi, anlamı itibariyle en çok değerlendirilen sözcüktür. Ancak günümüzde değerlendirilen kendine yakın ve eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır.

 Tören Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Tören kelimesinin eş anlamlısı ‘merasim’ ve ‘seremoni’ en sık kullanılan örneklerdir. Aynı zamanda kendi anlamından biraz kaymak suretiyle ‘evlenme’ ya da ‘uğurlama’ ve ‘kutlama’ gibi yakın anlamları üzerinden de kullanılabilmektedir.

 TDK’ya Göre Tören Eş Anlamlısı

 Türk Dil Kurumu'na göre tören eş anlamlısı için ‘merasim’ ve ‘seremoni’ cümlenin anlamına göre çok sık kullanılmaktadır. Ancak aynı zamanda evlenme ya da uğurlama ve kutlama gibi kelimeleri de kullanmak mümkün. Gündelik yaşam içerisinde ya da farklı amaçlar altında bu kelime değerlendirilebilir.

 

 

 

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