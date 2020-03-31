Osmanlıca kökenli olarak Türkiye'de hala kullanılan tören kelimesi, anlamı itibariyle en çok değerlendirilen sözcüktür. Ancak günümüzde değerlendirilen kendine yakın ve eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır.

Tören Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Tören kelimesinin eş anlamlısı ‘merasim’ ve ‘seremoni’ en sık kullanılan örneklerdir. Aynı zamanda kendi anlamından biraz kaymak suretiyle ‘evlenme’ ya da ‘uğurlama’ ve ‘kutlama’ gibi yakın anlamları üzerinden de kullanılabilmektedir.

TDK’ya Göre Tören Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre tören eş anlamlısı için ‘merasim’ ve ‘seremoni’ cümlenin anlamına göre çok sık kullanılmaktadır. Ancak aynı zamanda evlenme ya da uğurlama ve kutlama gibi kelimeleri de kullanmak mümkün. Gündelik yaşam içerisinde ya da farklı amaçlar altında bu kelime değerlendirilebilir.