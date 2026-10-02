×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Torbalı'daki metal fabrikasındaki patlamadan acı haber: 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Torbalı#Patlama
Torbalıdaki metal fabrikasındaki patlamadan acı haber: 25 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 14:58

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Halid Abdül Kadir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde faaliyet gösteren İki-El Metal isimli fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren ağır yaralılardan yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gözden Kaçmasınİzmirde fabrikada patlama: 3ü ağır 7 işçi yaralandıİzmir'de fabrikada patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandıHaberi görüntüle

Kadir'in söz konusu fabrikada çalıştığı ve aynı zamanda tesis bünyesinde yatılı olarak konakladığı öğrenildi.
Hayatını kaybeden genç işçinin cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketine nakledileceği ve burada toprağa verileceği bildirildi.

Haberin Devamı

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Torbalı#Patlama

BAKMADAN GEÇME!