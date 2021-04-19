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DHA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 00:16 | Son Güncelleme:

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce oturduğu apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve solunum rahatsızlığı bulunan Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur (57), 4 gün önce tekrar rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri’nde bulunan apartmanda yangın çıktı. Başkan İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur’un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Solunum rahatsızlığı bulunan Başkan Uygur, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Evinde tedavisini sürdürülen başkan Ramazan İsmail Uygur, 14 Nisan gecesi yine solunum rahatsızlığına bağlı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur’un bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Uygur, evli ve 2 çocuk babası. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Torbalı Belediye Başkanımız sayın İsmail Uygur’u kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Acımız büyük" ifadelerine kullandı.

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