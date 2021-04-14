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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- 
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:49 | Son Güncelleme:

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

İzmir'de solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), hastaneye kaldırıldı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen  Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Torbalı Belediye Başkanının apartmanında yangın
Torbalı Belediye Başkanı'nın apartmanında yangın!



YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

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