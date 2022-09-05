Torbacının zulasından SterlIng çıktı

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Alınan bilginin ardından çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu satan kişinin Mustafa Kabuk olduğunu belirledi. Geçen perşembe günü parkta önlem alan polis, Mustafa Kabuk geldiğinde harekete geçti. Üst araması yapılan Mustafa Kabuk’un boynunda asılı olan çantada 30 gram marihuana bulundu.

Mustafa Kabuk gözaltına alınırken, sattığı uyuşturucuları gizlediği Avcılar, Yeşilkent Mahallesi’ndeki evine girildi. Burada yapılan aramada da 1 kilo 170 gram marihuana, hassas terazi, cep telefonu, 2 bin 140 TL ve Sterling hafif makineli tabanca ve bu silaha ait 31 mermi ele geçirildi. Mustafa Kabuk sorgulanmak üzere Emniyet’e götürüldü. Polis, ele geçen silahın benzerlerinin geçmişte bazı terör olaylarında kullanılması nedeniyle kapsamlı bir araştırma başlattı. Kabuk’un da terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

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