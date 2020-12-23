Torbacı tüneli

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 55 şüpheliyi tespit etti. Özel harekât polislerinin de desteğiyle dün şafak vakti 51 adrese 500 polisle Fatih merkezli 11 ilçede ve Diyarbakır’da eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 45 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona helikopter destek verirken, dronla da keşif yapıldı. Balat Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeride herhangi bir şüpheliye rastlamadı. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu evin içerisinde yaklaşık 30 metre derinliğinde ve iki girişi bulunan bir tünel buldu. Tünelin bir kısmına kadar giden özel harekât polisi, kalan kısmının su ile dolu olması nedeniyle ilerleyemedi. Polis tünelin bir kiliseye yönelik kaçak kazı olduğu ihtimalini değerlendiriyor.