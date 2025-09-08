‘Torbacı’ avukat... Cezaevindeki müvekkiline hap getirdiği tespit edildi

Haberin Devamı

Avukat Meltem Ylmaz (26), 2 Eylül’de 14.00 sıralarında Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda müvekkili A.K. ile görüştü. Görüşmenin ardından Yılmaz’ın hareketlerinden şüphelenen cezaevi yetkilileri, güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Görüşme sırasında, avukatın müvekkiline bir cisim verdiği tespit edildi. Tutuklu A.K.’nin üzerinden yapılan aramada, 13 sentetik ecza niteliğinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla avukatın aracında yapılan aramada da benzer nitelikte 63 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Meltem Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.