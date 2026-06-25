Torba Yasa Meclis’ten geçti... Ticarette e-tebligat dönemi başlıyor

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Emniyet Teşkilatı, internet haber siteleri ve vergi yasaları başta olmak üzere farklı alanlarda düzenlemeler içeren torba yasa dünMeclis Genel Kurulu’ndan geçti.

Meclis’te kabul edilen yasayla ticari hayatta e-tebligat büyük oranda zorunlu hale getirildi. Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kolektif şirketler, adi komandit şirketler ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda sayılan mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda oldu. Bu kimselere elektronik tebligat sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek. Bu düzenleme kapsamına girmeyenler, talep etmeleri halinde elektronik tebligat sistemine dahil olabilecek. Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmayacak. E-tebligat, iletildiği tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılacak. Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren tescil edilmeleri için tanınan süre 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarıldı. Devlet İhale Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

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TİCARİ PLAKAYA VERGİ İSTİSNASI

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Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinden KDV alınmayacak. Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalardan doğan kazançlardan gelir vergisi ve KDV kesilmeyecek. Gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlardan gelir vergisi alınmayacak.

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Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek.

İNTERNET SİTESİ KURALLARI

İnternet haber sitelerinin vasıf ve ödevleri yeniden belirlendi. Resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı, en az yayın hayatı süresi bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nca tespit edilecek. BİK Yönetim Kurulu’nca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme yaptırımı uygulanacak. İhlallerin devamı halinde yaptırım süreleri uzatılacak.

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ÇOCUK VE GENÇLERE MÜJDE

Teklifin diğer maddelerine göre sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla değişiklik yapılıyor. Buna göre, genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimindeki KDV’den müstesna olduğu tarih 31 Aralık 2025’ten 31 Aralık 2028’e uzatıldı. Bu hüküm, 31 Aralık 2025’ten itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

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ORMANDA REHABİLİTASYON

Orman Yasası’ndaki değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Emniyet Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden mezun olan, ancak daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, 6 ay içerisinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda durumlarına uygun unvana atanacak.