Topuk kanı reddinden sonra hurafelerle mücadele

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Yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanlarının yurtdışına kaçırıldığı, aşılarla genlerimizle oynandığı gibi hurafelere inanan bazı aileler, tıbbi müdahaleleri reddediyor. Bu da bebeklerde hayati sorunlara neden oluyor. Tıpkı birkaç gün önce Çankırı’dan Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirilen iki aylık bebeğin, K vitamini ve topuk kanı reddi nedeniyle entübe edilmesi gibi.

SON YILLARDA 5 KAT ARTTI

Büyüyen bu halk sağlığı sorunu Meclis Araştırma Komisyonu’nda tartışıldı. Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı Yüksel Hakan Aydoğmuş, topuk kanı reddinin son yıllarda 5 kat arttığını vurguladı, nedenlerini ve ailelerin gerekçelerini şöyle sıraladı:

‘MAVİ KAN’ SAFSATASI

“Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, internet sayfaları aileler üzerinde etkili oluyor. Topuk kanlarının yurtdışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkûm edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu, 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına sebep olduğu, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu, kanın topuktan alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından yurtdışına satıldığı, yurtdışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve amaçları doğrultusunda kullandığı gibi şeylere inanıyorlar.”

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İKNA EKİPLERİ SAHAYA...

Aydoğmuş, bilgilendirme ve farkındalık eylem planı hazırladığını açıkladı. Buna göre, farkındalık materyalleriyle kamu spotları hazırlanacak ve özel ekipler eğitilecek. İkna ekipleri, ret nedenlerine yönelik hem saha araştırması hem saha çalışması yürütecek. Mevzuat incelemesi de yapılarak olumsuz paylaşım yapan kişilere yaptırım önerilecek. Ayrıca doğru bilgiyi yaymak amacıyla toplumda saygı duyulan kişiler ve medya kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak.

AŞI ZORUNLULUĞU AYM KARARIYLA BOZULDU

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hukuk Daire Başkanı Halil Şen de şu bilgiyi verdi: “Çocuklarla ilgili sağlık tedbirleri Çocuk Koruma Kanunu kapsamında talep edilmekte. 2015’te çocuklara uygulanacak aşılar bakımından Anayasa Mahkemesi, ‘Kanunda aşının zorunlu olduğuna dair hüküm yok’ gerekçesiyle aşının zorunlu olamayacağı yönünde karar vermişti. O tarihten sonra aşıyla sağlık tedbir kararlarını maalesef aldıramıyoruz, ancak topuk kanı taramalarında kanuni altyapı mevcut.”