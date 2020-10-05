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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Topu almak için çıktığı sundurmada mahsur kaldı

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Topu almak için çıktığı sundurmada mahsur kaldı
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TOKAT’ın Erbaa ilçesinde okulun sundurmasına kaçan topu almak isteyen Mustafa Kaan Bakır (21), çıktığı yerde mahsur kaldı. Bakır, itfaiye ekiplerinin yardımıyla indirildi.

Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana İlkokulu’nun bahçesinde yaşandı. Okul bahçesinde futbol oynayan çocukların topu, okulun ana sınıfı girişindeki sundurmada kaldı. Bu sırada okul bahçesinde bulunan Mustafa Kaan Bakır, çocuklara yardım etmek için sundurmaya tırmandı. Bakır, topu çocuklara verdi ancak çıktığı yerden inemedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, Bakırı mahsur kaldığı yerden indirdi. Bakırın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mustafa Kaan Bakır, okul bahçesinde top oynayan çocukların kaçan topunu kurtarmak için oraya çıktığını, düşmekten korktuğu için tekrar inemediğini söyledi.

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