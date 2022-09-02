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Topraklarımız yeryüzü laboratuvarı gibi

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#Emine Erdoğan#Gastrofest#Murat Kurum
Topraklarımız yeryüzü laboratuvarı gibi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Konya GastroFest’te konuşan Emine Erdoğan, “Ülkemizin her köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir” dedi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Konya GastroFest’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasında Türk mutfağı yemeklerinin UNESCO tarafından koruma altına alındığını ifade eden Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bu sene dünyanın birçok yerinde görkemli kutlamalar yapıldı. UNESCO Yaratıcı Şehirler içerisinde yer alan, UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. İnanıyoruz ki bu şehirlerin yemekleri ülkemizin her bir köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta bir yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir. Bu anlamda geleneksel mutfağımıza sahip çıkarak bu eşsiz çeşitliliğe sahip çıkmış oluyoruz.”

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#Emine Erdoğan#Gastrofest#Murat Kurum

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