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Toprak’ın ölümünde darp şüphesi

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#Antalya#Bebek#Darp İddiası
Toprak’ın ölümünde darp şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 07:00

Antalya’da anne Aygül Ç. tarafından iddiaya göre yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.’nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi. Toprak Ç:’nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı

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Antalya’nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine katkı sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.’nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Dün öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.’nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö.’yü gözaltına aldı.   

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#Antalya#Bebek#Darp İddiası