Toprak’ın ölümünde darp şüphesi

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Antalya’nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine katkı sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.’nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Dün öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.’nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö.’yü gözaltına aldı.