Toprak yüklü TIR devrildi, TEM Otoyolu yol ulaşıma kapandı

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Mesut Demirgök yönetimindeki 39 EE 835 plakalı tonlarca toprak yüklü TIR, Anadolu Yakası istikameti Hadımköy mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Burhan Bağsır yönetimindeki 34 PFE 27 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savurulurken, TIR ise bariyerlere çarparak devrildi. Kazada TIR sürücüsü ile otomobilde bulunan Emine Bağsır ve Barış Bağsır ise hafif şekilde yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan tonlarca toprak yüklü çuvallar ise yola savruldu. Kaza sonrası TEM Otoyolu Anadolu Yakası istikamet ulaşıma kapandı.



Kazayı gören, diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine çağrılan İBB ekipleri ise vinçle devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Bu sırada trafikte bekleyen diğer sürücüler, olay yerine gelerek çalışmaları izledi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu devrilen TIR, daha sonra kaldırılmak üzere yol kenarına alındı. Çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar ise yola savrulan toprak dolu çuvalların taşınmasında yardımcı olduğu görüldü. Yoldaki toprak dolu çuvalların kaldırılmasıyla araç geçişi tekrar başladı. Kaza sonrası vinçle yol kenarına alınan TIR'ın gün içerisinde kaldırılacağı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.





