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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada

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Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada
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ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak, devrilen toprak yüklü kamyonun sürücüsü R.Y., yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Bingöl yolunda meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı 23 DE 991 plakalı toprak yüklü kamyon, Güntaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan sürücü R.Y.'yi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedildi.

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