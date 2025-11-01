Toprak yığınına çarpan TIR’ın şoförü öldü

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 07:00

Kaza Aksaray-Adana karayolu Akçakent köyü girişinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Hatay’dan Gebze’ye giden Furkan Altınsoy’un (24) kontrolünü yitirdiği 31 APL 971 plakalı kum yüklü TIR, yolun kenarında boş arazideki toprak yığınına çarptı. TIR’ın kabini hurdaya dönerken, ihbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Altınsoy’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kabin içinde sıkışan Altınsoy’un cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu çıkartılarak otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

