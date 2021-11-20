Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? Toprak Razgatlıoğlu Endonezya Şampiyonluk yarışı bilgileri

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonluğu için Endonezya'da piste çıkacak. Milli sporcu Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda 35 yarışın 13'ünde birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı ve İstiklal Marşı'nı dinleterek gurur kaynağımız oldu. Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon 8 yarışta ikincilik, 7 yarışta da üçüncülük kazanarak toplam 28 kez Türkiye'yi ödül kürsüsünde temsil etti.

Başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki Toprak Razgatoğlu, bu sezon 2 kez de pole pozisyonu elde ederken 8 kez de en iyi yarış turu attı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Toprak Razgatlıoğlu Endonezya Dünya Superbike Şampiyonluğu yarışı 21 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarış saat 11:00’de başlayacak. Dünya Superbike Şampiyonluğu yarışı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.