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Toprak Mahsulleri Ofisi: Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırı kaldırıldı

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#Deprem#AFAD#Yardım
Toprak Mahsulleri Ofisi: Depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi kota sınırı kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 14:08

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), depremden etkilenen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kota sınırının kaldırıldığını duyurdu.

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TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 10 ilde depremler yaşandığı hatırlatılarak, "8 Şubat 2023 tarih, 32098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir. Depremden etkilenen üreticilerimize destek olunması ve oluşabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla, olağanüstü hal ilan edilen illerde ÇKS kaydı bulunan üretici, birlik ve kooperatifler, TMO'nun görev alanında bulunan ve pazarlama güçlüğü çekebilecekleri hububat ve bakliyat ürünlerini, lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla veya TMO iş yerlerine cins ve kota sınırı olmadan 08 Mayıs 2023 tarihine kadar satabileceklerdir" denildi.

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#Deprem#AFAD#Yardım

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