Toprak doygun tehlike büyük

Haberin Devamı

Bölgede, yağış rejimindeki değişkenlik toprak hareketlerine yol açarken, ani ve lokal yağışlar da sel ve heyelan tehlikesini beraberinde getiriyor. Etkili olan kar sonrası, hava sıcaklığının artmasıyla karın ani ve hızlı erimesi, bölgede özellikle yamaç alanlarda heyelanlara neden oluyor. Bölgede son günlerde toprak kayması, kaya düşmesi ve beraberinde istinat duvarı devrilmesi vakaları arttı.

MART VE NİSAN KRİTİK AY

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Dindaroğlu, “Üst kesimlere yağan yoğun kar yağışı, önümüzdeki mart ve nisan aylarında şiddetli bir yağışla beraber doygun toprağı harekete geçirebilir. Yüzey akışın artması sel ve heyelanlara neden olabilir; bu risk oldukça fazla. Hemen sonrasında yine kurak mevsime geçebiliriz. Dolayısıyla sel ve kuraklığın art arda geldiği, iklim anormalliklerinin yaşandığı bir yıl bizleri bekliyor olabilir” dedi.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Dindaroğlu, “Bölgemizde sel, taşkın ve heyelan riski her zaman bulunmakta. Özellikle şubat ve mart aylarından sonra yoğun kar ve yağmur yağışı da bu riski artıracaktır. Üst havzalardaki orman ekosistemlerinin korunması, drenaj ağlarının temizlenmesi, bu ağların içerisinde suyun akışına engel olabilecek yapıların ve akarsu mecralarındaki yerleşim alanlarının tahliye edilmesi gibi önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.