Toprak altından binlerce silah çıktı

#Istanbul#Silah#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 07:00

Pendik'te silah ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, dronla yapılan arazi taramalarında tespit edilen toprak altındaki su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Pendik'te operasyon düzenledi. Ekiplerin drone destekli taramalarında kırsal alanda toprağa gizlenmiş bir su deposu tespit edildi. Depoda yapılan aramalarda, tabanca yapımında kullanılmak üzere 3 bin 92 parça, 1869 sürgü ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen silah parçalarının, Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

BAKMADAN GEÇME!