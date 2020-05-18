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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 18:35,Son Güncelleme:

Toprak altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

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Toprak altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı
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Konya'da girdikleri çukurda toprağın çökmesi sonucu mahsur kalan yavru köpekler itfaiyenin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Coşandere Caddesi'ndeki arazide toprak altından köpek seslerinin geldiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler yaptığı incelemede, toprakta oluşan çukur içine giren yavru köpeklerin, toprağın çökerek çukurun ağzının kapatması sonucu mahsur kaldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, kepçeyle titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 2 saat süren çalışma sonrası 5 yavru köpek toprak altından çıkartılarak kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan köpeklere, itfaiye ekipleri tarafından süt verildi. Büyükşehir Beledile Başkanı Uğur İbrahim Altay'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, "Köpek yavruları toprak altına girmiş, girdikleri yerin ağzını kapatmış, toprak çökmüş. 2 saat süren bir kurtarma operasyonu ile tekrar günyüzüne çıkardık. İtfaiyemizi ve duyarlı vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Yavrular barınakta misafirimiz merak etmeyin" ifadelerine yer verdi.

Toprak altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Toprak altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Toprak altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

 

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