Toprak altında 8 saat!

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Bursa İnegöl’ün kırsal Kozluca Mahallesi’nde altyapı çalışmaları sırasında önceki gün 18.30 sıralarında göçük meydana geldi. Boru döşeme işinde çalışan işçi Seyithan Elinç (24), toprak altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç’i kurtarmak için seferber oldu.

ARKADAŞLARI MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Mesai arkadaşları, kurtarma çalışması sırasında Elinç’i bir an olsun yalnız bırakmayarak, destek ve moral vermeye çalıştı. Seyithan Elinç’i kurtarmak için harekete geçen 100 kişilik ekip, öncelikle olası bir başka göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Elinç’in toprak altından zarar görmeden çıkartılması için titiz bir çalışma başlatıldı. 5 iş makinesi ve 5 oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu işçi Elinç, dün 00.30 sıralarında bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Seyithan Elinç, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.