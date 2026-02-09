×
Şaşkına çeviren olay: Piknikte bulup 10 gün evinde sakladı; müzeye götürünce alarm verildi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 14:03

Bursa'da P.A. (50), piknik yaptığı sırada bulduğu 110 yıllık patlamamış top mermisini 10 gün evinde sakladıktan sonra arkeoloji müzesine getirerek teslim etti. Görevlilerin ihbarı ile müzeye bomba imha ekibi sevk edildi.

Gürsu ilçesinde 10 gün önce arkadaşlarıyla piknik yapmak için ormana giden P.A., dolaştığı sırada toprak üzerinde bir demir parçası gördü. P.A., eline alıp incelediği ve top mermisi olduğunu öğrendiği demir parçasını, müzeye götürmek üzere evine getirdi.

İş yerinden izin alamadığı gerekçesiyle 10 gün boyunca top mermisini evinde saklayan P.A., bu sabah Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bulunan arkeoloji müzesine giderek top mermisini teslim etti.

Top mermisini teslim alan görevlinin ihbarıyla müzeye; polis, bomba imha ekibi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. 110 yıllık olduğu ve patlamadığı tespit edilen top mermisi ekipler tarafından inceleme altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

