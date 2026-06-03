Toplumun büyük kısmı hareketsiz

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Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kütle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 20.2 iken, 2025 yılında yüzde 21.8 oldu. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2025 yılında kadınların yüzde 24.8'inin obez ve yüzde 32.2'sinin obez öncesi, erkeklerin ise yüzde 18.7'sinin obez ve yüzde 43.1'inin obez öncesi olduğu görüldü.

Aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında yüzde 85.3 iken, 2025 yılında yüzde 83.5 oldu. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92.7'den yüzde 89.7'ye geriledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapması önerilmektedir. Buna göre, haftada 150 ile 300 dakika arası fiziksel aktivite yapanların oranı 2025 yılında erkeklerde yüzde 4.1. kadınlarda yüzde 2.7 oldu.

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SİGARA KULLANIMI ARTTI

Her gün tütün mamulü kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 28.3 iken 2025 yılında artarak yüzde 30.1 oldu. Bu oranın 2025 yılında erkeklerde yüzde 42.9, kadınlarda ise yüzde 17.5 olduğu tespit edildi. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2022 yılında yüzde 68.0 iken 2025 yılında azalarak yüzde 66.8 oldu.

Son 12 ay içerisinde alkol kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2022 yılında yüzde 12.1 iken 2025 yılında artarak yüzde 12.6 oldu. Bu oranın 2025 yılında erkeklerde yüzde 18.7, kadınlarda ise yüzde 6.6 olduğu tespit edildi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı ise, 2022 yılında yüzde 87.9 iken 2025 yılında azalarak yüzde 87.4 oldu.

Son 1 yıl içerisinde 40 yaş ve üzeri kadınlarda mamografi çektirenlerin oranı 2022 yılında 10.8 iken 2025 yılında yüzde 16.7 oldu. 40 yaş ve üzeri kadınlarda hiç mamografi çektirmemiş olanların oranı 2025 yılında yüzde 42.4 oldu.