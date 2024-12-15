Toplum yeniden kucaklaşmalı

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Dervişoğlu, özetle şunları söyledi: “Bu toplumun yeniden kucaklaştırılması lazım. Bu toplumun birbirinden en uzak noktaların birleştirilmesi suretiyle yeniden barıştırılması lazım. Siyaset kuru bir rekabet alanı değildir. Siyaset sadece yönetmek ya da sadece muhalefet etmek için yapılmaz. Siyaset sorunları çözmek için yapılır. Sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru tespit edilmesi, doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi ve sorunların çözümüne yönelik eylem planlarının düşünceden eyleme dönüştürülmesi lazımdır. Bunun için de önce bir doğru sisteme ihtiyaç vardır. Bugünkü sistem, parlamenter demokratik sistemden ayrıldığımız andan itibaren her gün tek adamlığa biraz daha yaklaşmaktadır. Bu yüktür Türkiye için. Türkiye bu yükü kaldıramaz.” Dervişoğlu, ‘İyilerin Ordu Buluşması’nın ardından partisinin Ordu İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.