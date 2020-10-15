Toplum Destekli Polisler denetimde çocuklara trafik güvenliğini anlattı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan denetimde ekipler sürücülere trafik güvenliği ve koronavirüs tedbirleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler tarafından içerisinde çocukların bulunduğu araçlar durdurularak çocuklara emniyet kemeri takmanın önemini anlatıldı. Maskot polis Cesur da çocuklara emniyet kemeri aparatı hediye etti.

İsmini vermek istemeyen bir sürücü, "Denetimleri çok faydalı buluyorum. Çocuklar da bundan mutlu oluyorlar. Polisler koronavirüsle ilgili bilgilendirmelerde bulundular." dedi. Bir başka sürücü Başak Dündar, "Denetimleri gayet güzel buldum. Bu zamanlarda bilinçlendirme olması çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Çocuklardan Musa Umut ise , "Polisler bana emniyet kemerini takmamı ve ellerimi yıkamamı söyledi. Camları havalandır, dedi. Arabaya bindikten sonra emniyet kemerini bağlamamı söylediler." şeklinde konuştu.