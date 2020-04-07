Toplum Bilimleri Kurulu nedir ne demek? Toplum Bilimleri Kurulu'nu Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. 81 ilimizde görülen corona virüsüyle ilgili Bakan Koca'nın Toplum Bilimleri Kurulu'nun kurulacağını açıklamasıyla Toplum Bilimleri Kurulu'nun görevleri internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Toplum Bilimleri Kurulu ne demek? Toplum Bilimleri Kurulu nedir? sorularının yanıtını araştıranlar için ayrıntılı bilgiler.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU NEDİR?

Sağlık BakanI Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi;

Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya başlanmadığı tedebirde örneği olmayan yapılanmaya gittik. Bunun ilk sonuçlarından biri Bilim Kurulu'nun oluşturulmasıdır. Tavsiye kararları ulusal politikamıza rehberlik etti.

Toplum olarak hastalığıa karşı daha toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplum Bilimleri adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Toplumsal öneriler getirecek, bize hayatı kolayllaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede dünyada tekdir.

Ülkemizde önemli bir bilgi biriklimi oluşturulmuş durumda. Konu bilim dünyası için yeni bir bilgidir. Virüs değişime uğramaktadır. Şu an her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 65 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk grubu tanımı kavramı genişlemiştir. Artık genç yaşlarda hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence kavramı olarak tanımlanmamalıdır. Bütün risklere karşı başvuracağımız çözüm izolastondur.