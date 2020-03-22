Toplu uğurlamaya bakanlık engeli

CELP döneminin gelmesiyle önceki gün Türkiye’nin birçok yerinde toplu asker uğurlamaları yapıldı. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği törenlerden biri de Konya’daydı. Koronavirüs nedeniyle alınan tüm tedbirler bir kenara bırakıldı. İçişleri Bakanlığı sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine acil bir genelge yayınlayarak, valiliklere toplu asker uğurlama törenlerine izin verilmemesi talimatı verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, “Toplu asker uğurlama törenlerinin geçici süreliğine gerçekleşmemesi, bu kapsamda söz konusu faaliyetlere geçici süreliğine izin verilmemesi için il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından gerekli kararların alınarak vatandaşlara duyurulması, kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması” talimatı verildi.