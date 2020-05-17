Toplu taşımadaki koronanın çaresi: Bisiklet

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerisi üzerine, bulaş riskini önlemek ve vatandaşları bireysel ulaşıma yönlendirmek amacıyla İstanbul geneline geçici bisiklet yolları yapılıyor. 4 günlük yasakların ilk gününde, ilk etabı Kadıköy’de Göztepe Parkı önünden Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’na uzanan 3 kilometrelik bisiklet yolu uygulaması çalışmasına başlandı. Saha çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İstanbul’da 6 güzergâhta 25 kilometrelik bisiklet yolu planladıklarını, ilk uygulamayı bitirdikten sonra, geri dönüşleri de analiz ederek, önümüzdeki hafta da diğer güzergâhlarda uygulamaya geçeceklerini söyledi.

Utku Cihan ve Fatma Aksu

KARARI BİRLİKTE VERECEĞİZ

Geçici bisiklet yolunun ne anlama geldiğini anlatan Cihan, şöyle konuştu: “Korona süresince hızlıca uygulama yapabileceğimiz, şu anda insanların ihtiyacı olan alanları belirleyip, mümkünse daha sonra kalıcı hale getirebileceğimiz alanları seçiyoruz. Kalıcı olup olmayacağına hep beraber karar vereceğiz. Süreç geçtikten sonra kaldırılabilir. Kalıcı olabilmesi için, bisiklet kullanım oranların tespit edip değerlendireceğiz.”

BİZİM İÇİN BU YOLLAR ÇOK ÖNEMLİ

Bisiklet kullanıcısı Erdal Can Gürkan (yüksek elektrik mühendisi ve girişimci): “Bisiklet kullananlar için yol çok değerli. Bisiklet yolu demek, yayaya da saygı demek. Özellikle araç trafiğinin hunharca ve bilinçsiz olduğu İstanbul trafiğinde yayalara ve bisikletlilere daha önem verilmeli. Ulaşımda sadece bisiklet kullanıyorum. Bisiklet trafiğinin daha çok gelişmesi, hem karbon emisyonu, hem ülkenin geleceği hem de insanların ruh ve beden sağlığı için çok kritik.”