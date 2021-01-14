MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriToplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
GeriGündem Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkart'lara koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi.

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa önündeki İstanbulkart Başvuru Merkezi'nde sabah erken saatlerde başlayan HES kodu ile toplu taşıma kartlarını eşleştirme çalışmalarında gün boyu kuyruk eksik olmadı. Kuyruk uzunluğu zaman zaman 700 metreye kadar ulaştı. Aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda kişi sıraya girerken, 'Sosyal mesafe' kuralı da hiçe sayıldı.

Toplu taşımada HES kodu için son gün kuyruğu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle