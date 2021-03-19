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Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 09:27 | Son Güncelleme:

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimlerde sürücüler ve yolculara uyarılarda bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da çok sayıda ilçede kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi oldu. Burada sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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