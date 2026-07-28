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Toplu olarak duyurdular: CHP ilçe yönetimi istifa etti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Serik#Yeni Parti
Toplu olarak duyurdular: CHP ilçe yönetimi istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 14:37

CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimiyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

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CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat, beraberindeki ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı. İbrahim Turhat, ilçe, kadın ve gençlik kolları olarak görevlerinden istifa ettikleri duyurdu.

Toplu olarak duyurdular: CHP ilçe yönetimi istifa etti

Kararın kolay olmadığını, çocukluğundan bu yana emek verdiği ve her kademesinde görev aldığı CHP'den ayrılmanın kendisini derinden üzdüğünü belirten Turhat, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceklerini söyledi. 

Toplu olarak duyurdular: CHP ilçe yönetimi istifa etti

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#CHP#Serik#Yeni Parti

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