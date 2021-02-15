MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriToplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
GeriGündem Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin DALKILIÇ-Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toplu cenaze namazı kılınan mahallede koronavirüs karantinası
Abone Olgoogle-news

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti ardından 20 kişinin koronovirüs testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı.

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesi'nde 15 gün önce Zeynep Arı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası mahallede çok sayıda kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu. 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlatırken, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle