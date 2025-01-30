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Toplanan 18 milyon lirayı şahsi hesaplarına aktarmışlar... ‘Hayvansever’ kamuflajlı vurgun

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#Yaşama Tutunan Patiler Derneği H#Tuna Boyacı#Evren Kılıç
Toplanan 18 milyon lirayı şahsi hesaplarına aktarmışlar... ‘Hayvansever’ kamuflajlı vurgun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Tanık Ş.G. ifadesinde şüpheli Buket Özgünlü’nün baktığı hayvanlar için mama bağışı kampanyası düzenlediğini, bağış şeklinde gelen mamaları da yine kendi ailesinin kurduğu mama firmasından almış gibi fatura ettiğini, pansiyon hizmetinden faydalanmak isteyen kişileri kendi anlaşmalı olduğu pansiyonlara yönlendirerek komisyon aldığını anlattı.

HUZUR HAKKI, SAHTE FATURALAR...

Şüphelilerin yasadışı eylemlerine de yer verilen dosyada, derneğin başkan yardımcısı Demet Kılıç’a genel kurul kararı olmaksızın 707 bin 462 lira huzur hakkı ödendiği, Demet Kılıç’ın derneğe ait hesaptan çektiği 621 bin 817 lirayı dernek kasasına koymadığı, kendi ve diğer şüpheliler Evren Kılıç ve Buket Özgünlü’nün de aynı yöntemle paraları şahsi hesaplarına aktardığı kaydedildi.

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Bu şekilde zanlılar tarafından derneğin tüzel kişiliğinin milyonlarca lira zarara uğratıldığı, firari şüpheli Tuna Boyacı’nın, sahibi ve yetkilisi olduğu pet ürünleri şirketi adına 2022 ve 2023 yıllarında mama alışverişi olmamasına rağmen Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına köpek maması alım satımı dair çok sayıda sahte fatura düzenlendiği de dosyada ifade edildi.

DERNEĞE KAYYUM ATANACAK

Dosyada, şüpheliler Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Evren Kılıç, Tuğçe Soysal, Aynur Temel, Birkan Soysal, Ertan Işık, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel ve Yosma Bilgi’nin kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtildi. İddianame hazırlanması için uzlaşma prosedürünün tamamlanması gerekiyor. Uzlaşma savcısı tarafından mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanacak ve uzlaşma görüşmelerini kayyum yürütecek.  

 

 

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#Yaşama Tutunan Patiler Derneği H#Tuna Boyacı#Evren Kılıç

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