Toplamda 16 ilde sokağa çıkma yasağı kalktı

Geçen hafta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da da kısıtlama sonlandırılmıştı. 31 ilde uygulanan kısıtlamalar geçen hafta 24 şehre, bu hafta da 15 şehre düşmüş oldu. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde ise 15 Mayıs 24.00’ten 19 Mayıs 24.00’e kadar 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.