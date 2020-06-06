Toplam ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üzeri

Bakan Koca, şunları söyledi:

“Salgın süreci göstermiştir ki, Türkiye sadece siyasi ve ekonomik alanda değil, sağlık alanında da AB’ye büyük güç katacaktır. Son bir ayda ölen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74,6’dır. Toplam ölümlerin yüzde 93’ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdır. Şu ana kadar yaptığımız toplam test sayısı ise 2 milyon 209 bin 583’tür. Erken tedavi protokolleri sayesinde yatan hastalardaki pnömoni gelişme oranını yüzde 60’dan yüzde 3’e düşürdük. Bu sayede yoğun bakıma giren hastalarda da vefat oranı yüzde 58’den yüzde 7’ye kadar düştü. Rakamların seyri oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi açıkça ortaya koymuştur.

Türkiye, 102 ülke ve bazı uluslararası kuruluşlar için tıbbi malzeme tedarikine destek verdi. Koruyucu ekipmana ilaveten solunum cihazı da ürettik. Bu cihazlardan 4 binin üzerinde ihraç ettik. Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye’ye 10 gün içinde 1000’den fazla uluslararası hasta geldi. Sağlık turizminin önemli bir destinasyonu olacağız.”

‘İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ VAR’

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 648 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak” dedi. Dünkü yeni vaka sayısı da 930 oldu. Koca’nın paylaştığı, tabloya göre, son 24 saatte 57 bin 829 test yapıldı, 930 yeni vaka tespit edildi, toplam sayı 168 bin 340 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 592’ye gerilerken, entübe hasta sayısı 269 oldu. Dün 1622 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 133 bin 400’e ulaştı.

ÖNEMLİ KISMI BELİRTİSİZ VAKA

Bakan Koca, Twitter’daki paylaşımında, “İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur” dedi.