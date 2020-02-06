MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTopladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi
GeriGündem Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Topladığı atıklar seyir halinde alev aldı, fark etmedi

Adıyaman'da motosikletiyle topladığı atık kağıtlar seyir halindeyken alev alan sürücü, vatandaşların uyarısıyla yangından haberdar oldu. Çevredekilerin kovalarla su dökerek söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kahta Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişinin motosikleti ile çöp konteynerlerinden topladığı atık kağıtlar, seyir halindeyken alev aldı.

Yangını fark etmeyerek yola devam eden sürücü, çevrekilerin uyarmasıyla yangından haberdar oldu. Motosiklete sıçrayan yangın, çevredekilerin kovalarca su getirerek müdahale etmesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın anı ve motosiklet sürücüsünün alevlerle yola devam etmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle