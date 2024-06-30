×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Topkapı Sarayı#Topkapı Sarayı Gece Ziyareti#Milli Saraylar Başkanlığı
Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 02:34

Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Her Cumartesi günü müze, saat 21.00-23.00 arasında vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Haberin Devamı

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Her Cumartesi günü ziyaretçiler, 21.00 ile 23.00 saatleri arasında kabul edilirken, Topkapı Sarayı Müzesini gezmek isteyen vatandaşların biletleri gişeden temin ediliyor.

Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

Gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bâb-ı Hümayun olurken gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebiliyor. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkâr Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebiliyor.

Haberin Devamı

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebiliyor. Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebiliyor. Gezi kapsamında ziyaretçiler, Havuzlu Teras’ta dolaşabiliyor, İftariye Kameriyesi’nden İstanbul’un tarihî siluetini seyre dalabiliyor ve Mecidiye Köşkü’nün terasından panoramik şehir manzarasının tadını çıkarabiliyor. Bilet ücretlerinin ise gece ziyaretlerinde bin TL olduğu öğrenildi.

Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Topkapı Sarayı#Topkapı Sarayı Gece Ziyareti#Milli Saraylar Başkanlığı

BAKMADAN GEÇME!