Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

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Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Her Cumartesi günü ziyaretçiler, 21.00 ile 23.00 saatleri arasında kabul edilirken, Topkapı Sarayı Müzesini gezmek isteyen vatandaşların biletleri gişeden temin ediliyor.

Gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bâb-ı Hümayun olurken gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebiliyor. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkâr Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebiliyor.

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Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı’nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebiliyor. Topkapı Sarayı’nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebiliyor. Gezi kapsamında ziyaretçiler, Havuzlu Teras’ta dolaşabiliyor, İftariye Kameriyesi’nden İstanbul’un tarihî siluetini seyre dalabiliyor ve Mecidiye Köşkü’nün terasından panoramik şehir manzarasının tadını çıkarabiliyor. Bilet ücretlerinin ise gece ziyaretlerinde bin TL olduğu öğrenildi.