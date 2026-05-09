Topkapı Sarayı’nın ‘gözde bölümü’ ziyarete açıldı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

MİLLİ Saraylar İdaresi Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı’nın harem bölümünde yer alan “Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı”, kapsamlı restorasyon ve tefriş çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Yeni bölümler, Osmanlı saray hayatının bugüne kadar pek bilinmeyen yönlerini ilk kez bu kadar açık biçimde gözler önüne seriyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, yeni açılan bölümlere ilişkin şu bilgileri verdi: “Burada 1660’lı yılların sonunda gerçekleşen harem yangınından sonra kurulan bir düzen var ve bu yönüyle çok önemli. Geçtiğimiz yıl bu vakitlerde de aynı döneme ait Kara Ağalar Taşlığı ve ona bağlı birimler ziyaretçiyle buluşmuştu. Aradan geçen bir yılda o alanlarda gerçekten yerli ve yabancı ziyaretçinin olağanüstü bir teveccühüyle karşılaştık. Zira bu alanlar, Topkapı Sarayı’nın hiç görülememiş ve çok özgün alanları.

EŞSİZ ÇİNİLER VİTRAYLAR

Yaklaşık 350 yaşında olan binalardan söz ediyoruz. Bu binalar, fonksiyon olarak da birbirinden çok farklı ve kompleks yapılar. Özellikle kadınefendiler dairelerinde ve padişah eşlerinin dairelerinde Osmanlı çini sanatının muazzam örneklerini gördüğümüz unsurlar var. Sarayın en eşsiz vitraylarının burada olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte özellikle erken dönem kalem işlerinin muazzam örnekleri burada bulunuyor. Burada oldukça kapsamlı ancak öğretici bir restorasyon sürecini meslektaşlarımızla birlikte yürüttük.”

700 TAŞINABİLİR ESER

Yıldız, yaklaşık 700 taşınabilir eserin konservasyon ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak ziyarete açıldığını belirtti. Gezi güzergahında yer almakla birlikte bugüne kadar sınırlı erişime açık kalan “Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı”, restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte ilk kez kapsamlı bir kurguyla ziyaretçilere sunuluyor. Milli Saraylar Başkanlığı uzmanlarının yürüttüğü araştırmalar doğrultusunda mekanlar, 750 tarihi obje, dokuma ve dönemin kültürünü yansıtan unsurlarla tefriş edildi. “Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı”, Topkapı Sarayı’nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatlerinde, mevcut ziyaret düzeni kapsamında ek ücret alınmaksızın gezilebilecek.        

 

