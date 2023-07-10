Topkapı Sarayı’nda yürekler hopladı

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Topkapı Sarayı’nın Bâb-ı Hümayun Avlusu’nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada dün 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tarihi binanın çatısını sardı. Yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibi yaptı. Birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat içerisinde yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan normal şekilde devam edecektir’” denildi.

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ZİYARETLER SÜRDÜ

- Korkutan yangın nedeniyle Topkapı Sarayı yakınındaki bir otelin müşterileri önlem amacıyla tahliye edildi. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri ise, dün saat 09.00’dan itibaren normal şekilde devam etti. Ziyarete gelenler girişte uzun kuyruk oluşturdu.