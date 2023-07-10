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Topkapı Sarayı’nda yürekler hopladı

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#Topkapı Sarayı#Restoran#Yangın
Topkapı Sarayı’nda yürekler hopladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 07:00

Topkapı Sarayı’nın avlusunda restoran olarak kullanılan tarihi binada gece yarısından sonra çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Bir saatte söndürülen yangında restoran binasında hasar oluştu.

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Topkapı Sarayı’nın Bâb-ı Hümayun Avlusu’nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada dün 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Topkapı Sarayı’nda yürekler hopladı

Alevler kısa sürede tarihi binanın çatısını sardı. Yangına ilk müdahaleyi Milli Saraylar itfaiye ekibi yaptı. Birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat içerisinde yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Topkapı Sarayı’nda yürekler hopladı

Yangının ardından Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan normal şekilde devam edecektir’” denildi.

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Topkapı Sarayı’nda yürekler hopladı

ZİYARETLER SÜRDÜ

- Korkutan yangın nedeniyle Topkapı Sarayı yakınındaki bir otelin müşterileri önlem amacıyla tahliye edildi. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri ise, dün saat 09.00’dan itibaren normal şekilde devam etti. Ziyarete gelenler girişte uzun kuyruk oluşturdu. 

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#Topkapı Sarayı#Restoran#Yangın

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