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Topkapı Sarayı’nda restore sonrası bayram açılışı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Topkapı Sarayı#Mukaddes Emanetler Dairesi
Topkapı Sarayı’nda restore sonrası bayram açılışı
Aziz ÖzenFatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü’nün açılışını yaptı.

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Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü’nün restorasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda birimlerin açılışını gerçekleştirirken törene, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

RESTORE EDİLEN YERLERİ GEZDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle, artık arife gününde olduğumuz Ramazan ayının, yarın (bugün) da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz” dedi.

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Erdoğan daha sonra restorasyonu tamamlanan yerleri gezdi. (Aziz Özen/İstanbul)

‘TOPKAPI SARAYI HATIRASI’

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açılışın ardından sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan’la birlikte çektirdiği fotoğrafı ‘Topkapı Sarayı hatırası’ notuyla paylaştı. Emine Erdoğan da açılıştan kareler paylaşarak, “Açılış kurdelesini kestiğimiz, Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi’nin ve restorasyonu tamamlanan diğer bölümlerin hayırlı olmasını diliyorum. Peygamber Efendimizin ve pek çok Peygamberimizin Kutsal Emanetleri, 500 yılı aşkındır Topkapı Sarayı’nda muhafaza ediliyor.Bu vesileyle arife günü, Hz. Peygamberimizin yadigârlarının bereketini, maneviyatını hissetme şerefine nail olduk” dedi.

Topkapı Sarayı’nda restore sonrası bayram açılışı

Mukaddes Emanetler Dairesi 16 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Gezi güzergahı genişletildi ve sergilenen eser sayısı artırıldı. Topkapı Sarayı’nda inşa ettirilen son yapı olan Mecidiye Köşkü, 165 yıl sonra tarihinde ilk defa kapılarını ziyaretçilere açtı. (Fatma AKSU / İSTANBUL )

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Topkapı Sarayı#Mukaddes Emanetler Dairesi

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