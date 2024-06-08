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Topkapı Sarayı’nda 3 alan ziyarete açıldı

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#İstanbul#Topkapı Sarayı#Milli Saraylar
Topkapı Sarayı’nda 3 alan ziyarete açıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

İstanbul Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde bulunan Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk kez ziyarete açıldı.

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Ziyarete açılan yeni alanlarda, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan nesneler ve silikon heykeller kullanılarak canlandırmalar yapıldı. Ziyarete ilk defa açılan bu alanlarda ayrıca, 120 eser sergilendi.

‘HER YERİ AÇMAK İSTİYORUZ’

Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Milli Saraylar olarak bizim hedefimiz, sarayın her yerini ziyaretçilere açabilmek. Ancak yapıların statik özellikleri ve yapıların giriş - çıkışları ve merdiven özelliklerinden dolayı belli bölümler ziyarete zorlanmakta. Bu nedenden dolayı belki kapalı kalacaktır. Ama onun ötesinde ziyarete açılabilecek bölümler ve ziyaretçinin girebileceği şekilde akışın olabileceği şekildeki bütün mekanları hızlı bir şekilde ziyaretçilerimizle buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

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Topkapı Sarayı’nda 3 alan ziyarete açıldı

SULTANLARIN SİKKELERİ SERGİDE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2017-2023 yılları arasında hayata geçirilen, ‘Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesi’ndeki Naaşların Tanzimi Projesi’nin sonrasında 13 Selçuklu sultanının yüzü ve bedenleri Arkeolog Dr. Emel Akpolat’ın çalışması sonucu gerçeğe uygun silikon heykellerine dönüştürüldü. Heykeller de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda ziyarete açıldı. Sergi sarayında aynı zamanda Bahadır Kalaycı koleksiyonu olan Selçuklu Devleti sultanları 1’inci Rükneddin Mesud’dan 2’nci Gıyaseddin Mesud dönemlerine kadar tüm sultanların darbettirdiği sikkeler sergilenmeye başlandı.

Topkapı Sarayı’nda 3 alan ziyarete açıldı

‘TARİHİ BELGE NİTELİĞİ’

Sergideki sikkelerin Selçuklu Devleti ile ilgili birçok bilgiyi de açığa çıkardığını söyleyen sergi sorumlusu Hülya Acar, “2 bin 764 tane orijinal sikke bulunmakta. Her biri tek örnek ve 31 adet standa yerleştirildi. Bu eserler bizim için tarihi belge niteliği taşıyor” dedi.

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#İstanbul#Topkapı Sarayı#Milli Saraylar

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