Tarihi miras ayağa kalktı… Topkapı Sarayı'nda 7 yıllık restorasyon tamamlandı: Darphane-i Amire'de 5 yeni müze açılıyor

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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nın tarihi üretim merkezlerinden biri olan birinci avludaki Darphane-i Amire yerleşkesinde yürütülen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda oluşturulan 5 müzede, 7’nci yüzyıldan 20’nci yüzyıla uzanan 10 bini aşkın eser ziyaretçilerle buluşacak. Uzun yıllar bakımsız kalan, bazı yapıları yıkılan ve çatıları çöken tarihi yerleşke, özgün mimarisi korunarak yeniden düzenlendi. Osmanlı Devleti’nin para basım faaliyetlerine ev sahipliği yapan yapılar, Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen eserlerin sergileneceği 5 ayrı müzeye dönüştürüldü. 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından müzeler, 25 Ekim'de ziyarete açılacak.

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'5 MÜZEDE 10 BİNİ AŞKIN ESER SERGİLENECEK'

Darphane-i Amire’de oluşturulan Milli Saraylar Porselen, Hüsn-i Hat, Esliha-i Hümayun, Darphane ve Endüstri Araçları ile Harita müzeleri, farklı koleksiyonları aynı yerleşkede bir araya getiriyor. Yaklaşık 5 bin porselen, 2 bin hat eseri, 2 bin 500 silah, 500 endüstri objesi ve 110 haritadan oluşan seçki, saray koleksiyonlarının sanat, bilim, askeri tarih ve üretim kültürü bakımından çeşitliliğini yansıtıyor. Eserler, tarihi yapılarla bütünleşen özel vitrinler ve tematik sergileme alanlarında sunuluyor.

'DARPHANE MÜZELER KOMPLEKSİ YAKLAŞIK 17 BİNADAN OLUŞUYOR VE 17 BİN METREKARE ÜZERİNDE BULUNUYOR'

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, “Darphane Müzeler Kompleksi yaklaşık 17 binadan oluşuyor ve 17 bin metrekare üzerinde bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz bugün tamamen elden geçmiş olan bu binaların her birinin kondisyonları farklıydı. Dolayısıyla burada yapılan restorasyon çalışmaları da birbirinden farklı dönemlerde yürütüldü. Toplamı 7 yılı sürdü. 17 binanın her biri tek tek elden geçti. Bunların bazılarının sadece 4 duvardan ibaret kalmış olduğunu çalışmaya başladığımızda rahatlıkla ifade edebilirim. Özellikle Silah Müzesi Darphane müzelerinin bulunduğu alanlarda binalar hemen hemen yok olmak üzereydi. Alt kotumuzda bulunan, en alt sokağımızda bulunan 14 ve 15 numaralı çok amaçlı galeri olarak isimlendirdiğimiz yapılarda yok olmak üzere olan tarihi miras sınıfındaydı. Bunların restorasyonları bir bütün halinde tamamlandı” dedi.

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'BİZ BURADA 10 BİN 300 ESER TOPLAMDA SERGİLİYORUZ'

Milli Saraylar Başkanı Yıldız, "Eser sayısı olarak biz burada toplamda 10 bin 300 eser sergiliyoruz. Bu gerçekten büyük bir rakam. 5 tane müzemiz var. Bunların en büyüğü içinde bulunduğumuz Porselen Müzesi. Burada 5 bin 300 parça porseleni Çin'den başlamak suretiyle Avrupa ve yerli porselenlere kadar uzanan bir seçkide sergiliyoruz. Silah müzemizde 2 bin 500 eser bulunuyor. Bunlar da yaklaşık bin 500 yıllık bir zaman dilimini kapsayan eserlerden oluşuyor. Hat Müzesi gerçekten Türkiye'de bulunan en önemli hat eserlerini bir araya getiren çok müstesna bir koleksiyon. Orada da iki binada toplam 10 salonda yaklaşık 2 bin civarında hat eserini sergiliyoruz. Darphane Araç Gereçleri müzemizde ise bizim sergilediğimiz eser sayımız 500. Bunların bazıları özellikle sanayi devriminden sonra Avrupa'dan ithal edilmiş, son derece önemli Darphane araç gereçleri. Burada da görmüş olduğunuz gibi yapılarda günümüze ulaşabilmiş, özellikle fırınları, döküm istasyonlarını da ziyaretçimizle buluşturuyoruz. Haritalar müzemizde ise toplam 200 eser bulunuyor” şeklinde konuştu.

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'5 MÜZE, 2 GALERİ, 1 ARAŞTIRMA MERKEZİ BİR ARADA BULUNACAĞI MUAZZAM BİR MÜZE ADASI'

Yıldız, "Bu noktada en önemli konu ülkemiz açısından oldukça sıkıntılı duruma düşmüş olan bir tarihi miras ayağa kalktı. Bu fevkalade önemli. Sadece bugünler için değil, ülkemizin gelecek kuşakları için de çok önemli bir yapı grubunun, Topkapı Sarayı'nın çok önemli bir parçasının ayağa kalktığını görmüş olmak bizim için son derece mutluluk verici. Burada tarihi eserlerin restorasyonunda her zaman kullanım çok önemlidir. Restorasyon aslında işin ilk aşamasıdır. İşlevlendirilmesinin de biz bilim kurulumuzun gayretleriyle oldukça verimli yapıldığını düşünüyoruz. Zira görmüş olduğunuz gibi 5 müze, 2 galeri, 1 araştırma merkezi ve Topkapı Sarayı'nın el yazma kütüphanelerinin bir arada bulunacağı muazzam bir müze adasından bahsediyoruz. Bu yönüyle de burada oluşturulmuş olan kompleksin Türkiye'de bir ilk olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim” diye konuştu.

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'PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN DE ZİYARETÇİLERİMİZ BURAYI GEZEBİLECEKLER'

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, "Milli Saraylar olarak çok zengin bir danışman ekibimiz var. Bunun için de çok kıymetli yerli ve yabancı hocalarımız bulunuyor. Biz burada çok önemli kolektif bir çaba yaptık. Bu çabanın içinde hem bu danışmanlarımız bulundu hem de bununla birlikte tabii Milli Saraylar'ın uzman ekiplerinin de hakkını teslim etmeliyiz. Gerçekten 7 yıllık çok uzun yorucu bir sürecin ardından bu mutlu neticeyi ortaya çıkarmış oldular. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle saat 14.00'te açılış yapılacak. Pazar günden itibaren de ziyaretçilerimiz burayı gezebilecekler” ifadelerini kullandı.