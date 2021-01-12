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Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman'a acı veda

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Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Topkapı Sarayı'nın eski müdürü, dünyanın sayılı el yazması ve minyatür sanatı uzmanlarından Dr. Filiz Çağman (81),  son yolculuğuna Edirne'de uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcısı Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile tarihçi Murat Bardakçı da katıldı.

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  • Topkapı Sarayı’nın efsane müdürü Çağmana acı veda
  • Topkapı Sarayı’nın efsane müdürü Çağmana acı veda
  • Topkapı Sarayı’nın efsane müdürü Çağmana acı veda
  • Topkapı Sarayı’nın efsane müdürü Çağmana acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Topkapı Sarayı'nın ilk kadın müdürü Dr. Filiz Çağman için bugün düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcısı Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ayasofya Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu ile tarihçi Murat Bardakçı, Topkapı Sarayı Müzesi eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve aile üyeleri katıldı.

Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağmana acı veda

Çağman, vasiyeti üzerine özel izinle Kınalızade Ali Efendi ve Dr. Rıfat Osman gibi önemli kişilerin kabrinin bulunduğu Hacılar Ezanı-Çamlık Mezarlığı'na defnedildi.
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağmana acı veda

FİLİZ ÇAĞMAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Enstitüsü, Türk ve İslam Disiplini Bölümü'nü 1964 yılında bitiren ve aynı yıl Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde çalışmaya başlayan Filiz Çağman, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı 'Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 762 No.’lu Nizami Hamse'sinin Minyatürleri' konulu teziyle doktor unvanını aldı. 41 yıl görev yaptığı ve 1997-2005 yılları arasında müdürlüğünü üstlendiği Topkapı Sarayı'ndan 8 Şubat 2005 tarihinde emekli oldu. Yaptığı akademik çalışmalarla dünyanın sayılı resimli el yazma, hat ve kitap sanatları uzmanı olarak literatüre geçen Çağman, saray nakkaşhanesi ve ehl-i hiref teşkilatı hakkındaki geniş çalışmaları sayesinde Topkapı Sarayı ve Osmanlı sanatı alanında da uzmanlaştı. Mart 2005 - Haziran 2010 yılları arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nde danışman olarak çalıştı. Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın, 'O sadece bir müze müdürü değil, saray nazırıdır' dediği Filiz Çağman yaşamının son yıllarını Edirne'deki evinde geçiriyordu.
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağmana acı veda

Topkapı Sarayı’nın efsane müdürüne veda
Topkapı Sarayı’nın efsane müdürüne veda
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