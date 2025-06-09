Topçu Yüzbaşı Habib’in Cephe günlüğü

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Günlükte Yüzbaşı Habib’in, Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaşması, çatışmaların seyri, cephe krokileri ile eşine yazdığı şiirler yer alıyor. Koleksiyoner Fuat Köksal, günlüğün 1921-1922 yıllarını kapsadığını anlatarak, Yüzbaşı Habib’in cephede eşi Sare Hanım’ın vefat haberini aldığına ve büyük üzüntü yaşadığına dair bilgilerin de günlükte yer aldığını dile getirdi: “Yüzbaşının, cephedeki imkânlar doğrultusunda günlüğünü düzenli olarak yazdığını görüyoruz. Fakat yazma yoğunluğu sonlara doğru azalıyor. Yazıların kesilmesi Yüzbaşı’nın akıbeti konusunda bizi düşündürüyor. Şehit olduğu şüphesine sebep oluyor.”

ATATÜRK’LE KARŞILAŞMA

Yüzbaşı Habib’in cephede Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile karşılaşmasına da günlüğünde yer verdiğini belirten Köksal, 11 Mart 1922 tarihli notu şöyle aktardı: “Fırka tecemmu etti. Herkes Büyük Kumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini bekliyordu... Müşir üniformasını giyinmiş büyük ve kahraman kumandan nihayet önümden geçiyordu. Kalbimin en har ve samimi haliyle selamladım. Yemin ederim ki kalbim şimdiye kadar böyle tatlı bir surette çarpmamıştı. Halaskar Kumandan-ı Azamın geçtiği esnadaki saadeti hiç unutmayacağım. Cenab-ı Hak tuttuğu yolu muzafferiyete isal buyursun, amin.”