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Gündem
Nurettin DOĞAN/DHA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Top oynarken direğin altında kaldı

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Top oynarken direğin altında kaldı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Dedekorkut Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında özel bir firmaya ait iş makinesini kullanan E.T. (56) ve M.K. (42) elektrik direklerini değiştiriyordu.

Elektrik direği kaldırılırken bağlı olduğu halattan çıktı. Bu sırada oyun oynarken kaçan topunu almaya giden Ege Eymen Gülentürk (11) düşen direğin altnda kaldı. Ege’yi direğin altında kanlar içinde gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş makinesini kullanan E.T. ve M.K.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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