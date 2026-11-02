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Top oynarken çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı: 19 yaşındaki gencin ölüm anı kamerada

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#Top Oynarken Çıkan Kavga#Muhammed Hec Ali Cinayeti#Tekstilkent Mahallesi Olayları
Top oynarken çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı: 19 yaşındaki gencin ölüm anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 16:21

Şahinbey Tekstilkent Mahallesi'ndeki halı sahada başlayan tartışma kavgaya dönüştü; göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan 19 yaşındaki Muhammed Hec Ali kurtarılamadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından cinayet büro ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü.

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Olay, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) isimli şahıs ile bir grup arasında halı sahada top oynarken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Muhammed Hec Ali ağır yaralandı.

Top oynarken çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı: 19 yaşındaki gencin ölüm anı kamerada

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası saldırganlar kaçarken ağır yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hec Ali, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazenin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

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Top oynarken çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı: 19 yaşındaki gencin ölüm anı kamerada

OLAY ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kavgası sırasında bıçaklanan Muhammed Hec Ali'nin yere düşme anları yer aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay sonrası kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.

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#Top Oynarken Çıkan Kavga#Muhammed Hec Ali Cinayeti#Tekstilkent Mahallesi Olayları

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