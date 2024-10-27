Top mermisinde rekor üretim: Çorum’dan çıktı ABD’yi solladı

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SAHA EXPO’nun en büyük ihracat anlaşmasını Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde mühimmat üreten Arca firması yaptı. Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez ile Slovakya’nın önemli savunma sanayi firmalarından MSM Group arasında topçu mühimmatı üretimi için ihracat sözleşmesi imzalandı. SAHA EXPO 2024 Fuarı’nın ana sponsoru da olan firma, fuar kapsamında 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzalamış oldu.

İLK C4 FABRİKASI...

Arca Savunma, tek başına bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden daha fazla top mermisini Çorum’daki tesislerinde bir ayda üretiyor. Savunma sanayi firması, çeşitli mühimmat türlerinin üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. 60 mm, 81 mm, 120 mm yüksek infilaklı havan mühimmatı, 122 mm, 152 mm ve 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı, 122 mm roketi yerli imkânlarla üretiyor. Türkiye’nin ilk C4 patlayıcı fabrikası da yine Arca firması bünyesinde kuruldu.

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ATA’NIN SÖZÜYLE...

Firmanın temelleri 2020 yılında Ankara’da atıldı. 2022 yılında ise Çorum Sungurlu’daki üretim tesisinde yerli ve milli imkânlarla üretim faaliyetlerine başlandı. Firmanın mottosu “Bizim için önemli olan yerli ve milli olma hedefiyle ilerlemek. Bu bağlamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözünden yola çıkarak savunma sanayindeki bağımsızlığımızın, ülkemizin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” ifadeleriyle anlatılıyor.

HALUK BAYRAKTAR: TEK BAŞINA BİR AYDA ÜRETİYOR

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Arca firmanın ihracat başarısını şu sözlerle değerlendirdi: ”Topçu mühimmatlarının üretiminde Türkiye çok ciddi kapasite artırımı yaptı. Burada devlet firmalarının yanı sıra özel sektörün de çok ciddi adımlar attığını görüyoruz. SAHA 2024 Fuarımızın ana sponsoru Arca firması, Çorum’da kurulu bir tesis. Sadece bu fuarda 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Tek başına bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden daha fazlasını bir ayda üretiyor.”

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BİZİ SATIN ALMAK İSTEYENLERE İHRACAT YAPTIK

SAHA EXPO’da 2 milyar dolarlık anlaşmaya imza atan Arca’nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, Hürriyet’e konuştu: “Bugüne kadar Sungurlu’da 550 milyon dolarlık yatırım yaptık. TSK’da mühimmat yüzbaşısı olarak çalışırken ayrılıp 2020’de iki arkadaşımla Arca’yı kurduk. Fabrika Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde kuruldu. Araziyi biz satın aldık. Hiç teşvik kullanmadık. Bin 84 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ordudaki görevim de patlayıcı uzmanlığıydı. Şu anda ağır kalibre dediğimiz havan ve top mühimmatlarını üretiyoruz. Çok namlulu roket atar mühimmatları denilen 122 milimetre roketleri üretiyoruz. Dünyada üreten az sayıda firma var. 5 bin adetlik topçu mühimmat kapasitesiyle başladık, şu anda aylık kapasitemiz 30 bin. Rokette ise ayda 8 bin adetlik üretim var. Diğer Rus kalibrelerde ise aylık 15 bin kapasite var. Avrupa’nın en büyük kapasitesiyiz, bizden sonra Sırbistan var.

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Arca Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez.

İYİ Kİ SATMAMIŞIZ

Ortaklarımızla oturduk dedik ki biz de artık ismimizi duyurmalıyız. Dünya biraz tanıyor, çünkü yüzde 100 ihracat yapıyoruz. Hiç içeride ihaleye girmedik. Odağımızı Avrupa’ya çevirdik. Şu ana kadar zaten 150 bin adetin üzerinde, 500 milyon dolarlık mühimmat ihracatı yaptık. Ayrıca 30 bin adete yakın roket ihraç ettik. Avrupa’da savunma bakanlıklarının depoları bizim mühimmatlarla dolu. Şu anda ABD, Hollanda, İngiltere, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Litvanya’ya ihracat yapıyoruz. Bizi biliyor ve güveniyorlar. Fuarda 2 milyar dolarlık anlaşma imzaladığımız Slovakyalı MSM Group bize daha önce satın alma teklifiyle gelen bir firma. Avrupa’nın en büyük kapasitesiydi topçu üretiminde. Şimdi onlar bizden alıyorlar. O dönemde bir de Amerikalı bir şirket bizi almak istemişti. İyi ki satmamışız.”